وداعا قداسة البابا فرنسيس.. الطائفة الإنجيلية: "رحل ضمير العالم الحي وصوت الرحمة"

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، قداسةَ البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية اليوم الاثنين.

وقالت الطائفة الانجلية في نعيها: "رحل عن عالمنا اليوم صوتٌ صادقٌ للمحبّة والسلام العالمي؛ فقد كان قداسةُ البابا فرنسيس الثاني ضميرًا حيًّا في زمن التحديات، ورمزًا تاريخيًّا للرحمة والتواضع، وخادمًا حقيقيًّا للفقراء والمهمّشين. نصلّي أن يمنح الله العزاء لكل محبّيه."

وتابع: أتقدّم بخالص التعزية القلبية إلى دولة الفاتيكان، و البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ولجميع أبناء الكنيسة الكاثوليكية حول العالم، مصلّيًا أن يمنح الله الجميع العزاء".