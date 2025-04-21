ألوان الطبيعة وأعياد الربيع تزين فعاليات معرض الزهور لعام 2025

تواصل فعاليات معرض زهور الربيع 2025 داخل المتحف الزراعي في الدقي أجواء مبهجة تزدهر فيها ألوان الزهور والنباتات في إطار جهود الوزارة لنشر ثقافة التشجير والتجميل البيئي وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المساحات الخضراء ودورها في تحسين جودة الحياة.

فعاليات معرض الزهور لعام 2025

يعد المعرض الذي تنظمه وزارة الزراعة سنويًا أحد أقدم وأكبر التظاهرات الزراعية والفنية في الوطن العربي ويقام هذا العام بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بما يعكس الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والدولية في دعم قضايا التنمية الزراعية والبيئية.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من العارضين والمشاتل وشركات تنسيق الحدائق بجانب المؤسسات البحثية والتعليمية وسط إقبال جماهيري كبير من مختلف الفئات خلال اليومين الماضيين حيث شهد المعرض إقبالًا منقطع النظير من الزائرين من مختلف المحافظات للاستمتاع بتنوع المعروضات والأجواء الربيعية المميزة.

الوزارة تدعو المواطنين لزيارة المعرض

وتدعو وزارة الزراعة جميع المواطنين لزيارة المعرض الذي يأتي تنظيمه هذا العام متزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم للاستمتاع بجمال الطبيعة وقضاء أوقات مميزة وسط الزهور والمشاركة في فعاليات تعليمية وثقافية تناسب جميع الأعمار وتسهم في تعزيز الوعي البيئي والزراعي في المجتمع.

حيث إن المعرض يمثل منصة تفاعلية تجمع بين العرض الجمالي والوظيفة التوعوية والتعليمية وأن البرنامج العلمي للمعرض يتضمن ورش عمل تدريبية حول زراعة نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية وأساليب العناية بالنباتات الداخلية والخارجية وتصميم الحدائق الصغيرة وتحسين التربة إضافة إلى ندوات علمية مفتوحة يشارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين لمناقشة التحديات التي تواجه صادرات الزهور ونباتات الزينة المصرية والفرص التصديرية الواعدة في الأسواق العالمية بالإضافة إلى عرض أحدث أساليب التطوير في الإنتاج والتعبئة والتسويق بما يعزز من القدرة التنافسية لهذا القطاع الواعد.

ويضم جناح وزارة الزراعة داخل المعرض نماذج من الأصناف النباتية المطورة محليًا ومطبوعات إرشادية وركنًا للاستشارات المجانية يقدم من خلاله المتخصصون النصائح والإرشادات الفنية للزوار بما يعزز من ثقافة الزراعة المنزلية لدى المواطنين بمشاركة أكثر من 160 عارضًا من منتجي الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج والحدائق والمساحات الخضراء.