حالة الطقس اليوم الاثنين 21 أبريل في مصر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة، ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء و وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في مصر

كما يشهد اليوم الأثنين شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 25 درجةوعلى، السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 36 للعظمي والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمي والصغرى 25 درجة .

حالة الطقس في مصر

واضافت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من اليوم الأثنين 21 ابريل حتى السبت 26 ابريل ،حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على اغلب الانحاء وتصل ذروتها يوم الثلاثاء 22 ابريل ، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء و وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

واشارت الارصاد انه يشهد من اليوم الاثنين 21 ابريل ، شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

واضافت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 _ 39 درجة والصغرى 17_25 درجة وجنوب الصعيد من 38 _42 درجة، و الصغري من 21_ 24 درجة.

ارتفاع شديد في درجات الحرارة

واوضحت الارصاد انه يوم الثلاثاء 22 ابريل ارتفاع فى درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 5_6 درجة ، يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38_39 درجة والسواحل الشمالية 34- 36 درجة وجنوب البلاد 40-41 درجة.

انخفاض درجات الحرارة

واشارت الارصاد انه اعتبارا من الاربعاء 23 ابريل سيكون هناك انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى

ويشهد الجمعة 25 ابريل ، نشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.