ads
الإثنين 21 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس المركز الكاثوليكي للدراسات في الأردن: البابا فرانسيس كان متواضعا ويهتم بالفقراء واللاجئين

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الأب رفعت بدر رئيس المركز الكاثوليكي للدراسات في الأردن، إن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان كان متواضعا ويهتم بالفقراء واللاجئين، موضحًا، أن القلوب تعلقت به لتواضع شخصه والسماحة التي كان يطل بها على الجمهور في ساحة الفاتيكان، والبلدان العديدة التي زارها.

وأضاف "بدر"، في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "لنا نصيب نحن في الأردن من زياراته، كما زار الأرض المقدسة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب كبلدان عربية، كما زار، ونثر كل هذه البذور الصالحة من الدعوات للمحبة والسلام".

وتابع: "لا ننسى أنه اهتم بالفقراء والمنسيين واللاجئين، وكذلك، كان يهتم بموضوع البيئة وتعظيم حوار الأديان، وبخاصة، مبدأ الأخوة الإنسانية، ووقع وثيقة مع شيخ الأزهر في عام 2019 في هذا الصدد".
وأوضح: "البابا فرانسيس بذر البذور العديدة ورحل اليوم، لكنني متأكد بأنه سيتابع الصلاة من أجل البشرية والأرض المقدسة والسلام في غزة، وكان يوميا يهاتف الكهنة في غزة في أثناء الحصار والحرب والعدوان، ويدعو بشكل مستمر إلى السلام في أوكرانيا".
 

المركز الكاثوليكي الأردن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الفاتيكان القاهرة الاخبارية مصر شيخ الأزهر أوكرانيا السلام