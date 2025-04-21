رئيس المركز الكاثوليكي للدراسات في الأردن: البابا فرانسيس كان متواضعا ويهتم بالفقراء واللاجئين

قال الأب رفعت بدر رئيس المركز الكاثوليكي للدراسات في الأردن، إن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان كان متواضعا ويهتم بالفقراء واللاجئين، موضحًا، أن القلوب تعلقت به لتواضع شخصه والسماحة التي كان يطل بها على الجمهور في ساحة الفاتيكان، والبلدان العديدة التي زارها.

وأضاف "بدر"، في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "لنا نصيب نحن في الأردن من زياراته، كما زار الأرض المقدسة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب كبلدان عربية، كما زار، ونثر كل هذه البذور الصالحة من الدعوات للمحبة والسلام".

وتابع: "لا ننسى أنه اهتم بالفقراء والمنسيين واللاجئين، وكذلك، كان يهتم بموضوع البيئة وتعظيم حوار الأديان، وبخاصة، مبدأ الأخوة الإنسانية، ووقع وثيقة مع شيخ الأزهر في عام 2019 في هذا الصدد".

وأوضح: "البابا فرانسيس بذر البذور العديدة ورحل اليوم، لكنني متأكد بأنه سيتابع الصلاة من أجل البشرية والأرض المقدسة والسلام في غزة، وكان يوميا يهاتف الكهنة في غزة في أثناء الحصار والحرب والعدوان، ويدعو بشكل مستمر إلى السلام في أوكرانيا".

