ألوان الطبيعة تزين المتحف الزراعي في معرض زهور الربيع.. صور

الإثنين 21/أبريل/2025 - 11:25 ص

تتواصل فعاليات معرض زهور الربيع 2025 داخل المتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في أجواء مبهجة تزدهر فيها ألوان الزهور والنباتات، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لنشر ثقافة التشجير والتجميل البيئي، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المساحات الخضراء ودورها في تحسين جودة الحياة.

استمرار فعاليات معرض زهور الربيع 2025

ويُعد المعرض، الذي تنظمه الوزارة سنويًا، أحد أقدم وأكبر التظاهرات الزراعية والفنية في الوطن العربي، ويُقام هذا العام بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بما يعكس الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والدولية في دعم قضايا التنمية الزراعية والبيئية. ويشهد المعرض مشاركة واسعة من العارضين والمشاتل وشركات تنسيق الحدائق، فضلًا عن المؤسسات البحثية والتعليمية، وسط إقبال جماهيري كبير من مختلف الفئات، خلال اليومين الماضيين، حيث شهد المعرض إقبالًا منقطع النظير من الزائرين من مختلف المحافظات، للاستمتاع بتنوع المعروضات والأجواء الربيعية المميزة.

وتدعو وزارة الزراعة جميع المواطنين إلى زيارة المعرض، الذي يأتي تنظيمه هذا العام متزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، للاستمتاع بجمال الطبيعة وقضاء أوقات مميزة وسط الزهور، والمشاركة في فعاليات تعليمية وثقافية تناسب جميع الأعمار، وتسهم في تعزيز الوعي البيئي والزراعي في المجتمع.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن المعرض يمثل منصة تفاعلية تجمع بين العرض الجمالي والوظيفة التوعوية والتعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت هذا العام على تنويع الفعاليات المصاحبة للمعرض، لتشمل ورش عمل وندوات متخصصة في عدة مجالات.

وأوضح عزوز أن البرنامج العلمي للمعرض يتضمن ورش عمل تدريبية حول زراعة نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، وأساليب العناية بالنباتات الداخلية والخارجية، وتصميم الحدائق الصغيرة، وتحسين التربة، إضافة إلى ندوات علمية مفتوحة يُشارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين.

كما أشار إلى تخصيص جانب من ورش العمل لمناقشة التحديات التي تواجه صادرات الزهور ونباتات الزينة المصرية، والفرص التصديرية الواعدة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى عرض أحدث أساليب التطوير في الإنتاج والتعبئة والتسويق، بما يعزز من القدرة التنافسية لهذا القطاع الواعد.

ويضم جناح الوزارة داخل المعرض نماذج من الأصناف النباتية المطورة محليًا، ومطبوعات إرشادية، وركنًا للاستشارات المجانية يقدم من خلاله المتخصصون النصائح والإرشادات الفنية للزوار، بما يعزز من ثقافة الزراعة المنزلية لدى المواطنين.

والجدير بالذكر ان الوزير علاء فاروق وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة للأمم المتحدة "فاو" كانوا افتتحوا معرض زهور الربيع في نسخته ال92، والمقام في المتحف الزراعي بالدقي اول أمس السبت

بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب، ومفوضية الاتحاد الأوروبي بمشاركة أكثر من 160 عارضا من منتجى الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج والحدائق والاند سكيب.