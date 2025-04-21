موسكو: تسجيل 4900 انتهاك من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الاثنين/، تسجيل 4900 انتهاك من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصح.



ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" عن الوزارة قولها - في بيان صادر عنها اليوم - إنه وعلى الرغم من هدنة عيد الفصح، استخدمت القوات الأوكرانية خلال الهدنة 90 طائرة أسقطت جميعها ونفذت 1404 هجمات وشنت 3316 هجوما بمسيرات على مواقع تمركز القوات.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت تنفيذ 6 هجمات، بما في ذلك في مناطق سوخايا بالكا، وبوغاتير، وبيرشي-ترافنيا، وبيلوغوروفكا، وتاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في منطقة أوليشنيا التابعة مقاطعة كورسك، والتي تم صدها جميعا وأنه خلال فترة وقف إطلاق النار، استخدم الأوكرانيون 90 طائرة دون طيار، 8 منها كانت خارج منطقة العمليات الخاصة، تم تدميرها كافة.

وقال "كما تم تنفيذ 1404 قصف مدفعي وصاروخي، و3316 ضربة جوية باستخدام طائرات رباعية المراوح (كوادكوبتر) على مواقع قواتنا، في المناطق الحدودية لمقاطعات بريانسك وكورسك وبيلغورود، من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل/ نيسان، وحتى الساعة 00:00 يوم 21 أبريل، تم تنفيذ 19 هجمة قصف و49 ضربة بطائرات مسيرة، و16 عملية إسقاط ذخائر من طائرات دون طيار، (على 25 معقلا لوحدات القوات المسلحة الروسية و51 منطقة مأهولة بالسكان)، وبشكل عام، خلال النهار، انخفضت شدة إطلاق النار والعمليات القتالية من قبل الأوكرانيين على طول خط المواجهة بأكمله بشكل كبير.

فيما كشفت الوزارة أن القوات التابعة لها التزمت بوقف إطلاق النار بمنطقة العملية العسكرية الخاصة من الساعة 18:00 يوم السبت وحتى منتصف ليلة 21 أبريل بتوقيت موسكو.

كما جاء في البيان: "تنفيذا لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، التزمت جميع القوات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بوقف إطلاق النار بشكل صارم وذلك من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل حتى الساعة 00:00 لـ21 أبريل وبقيت القوات في الخطوط والمواقع التي تسيطر عليها".