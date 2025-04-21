تعرف على أقدم بيضة عيد فصح مزخرفة فى العالم

تعد زخرفة بيض عيد الفصح تقليدا عريقا يعود تاريخه إلى العصور الوسطى على الأقل غير أن الأدلة على أصل هذا التقليد نادرة بعض الشيءوفي هذا السياق كشفت أعمال تنقيب أثرية في مدينة لفيف (غرب أوكرانيا) عام 2013 عن أقدم بيضة عيد فصح مزخرفة في العالم تعرف باسم "بيسانكا لفيف" وهي كلمة أوكرانية تعني "البيضة المكتوبة" وفقا لما نشرتة مجلة لايف ساينس.

أقدم بيضة عيد فصح مزخرفة في العالم تكتشف في أوكرانيا وتعرض ضمن التراث الثقافي العالمي

يعود تاريخها إلى أكثر من 500 عام مثالًا نادرًا على فن تزيين البيض التقليدي في أوروبا الشرقية حيث تم اكتشافها في أوكرانيا وتعرض ضمن التراث الثقافي العالمي .

تم اكتشافها أثناء أعمال ترميم منزل قديم في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا خلال أعمال تنقيب أثرية عام 2013 حين عثر العمال على بئر من العصور الوسطى كان يستخدم لجمع المياه الجوفية بعد حريق كبير اجتاح لفيف عام 1527 وتحول هذا البئر إلى مكب للنفايات مما أدى إلى دفن البيضة تحت طبقة سميكة من الفحم وعلى الرغم من مرور القرون إلا أن الضرر الذي لحق بالبيضة كان طفيفًا للغاية ووفقًا لخدمة الإنقاذ الأثري التابعة لمعهد الآثار في الأكاديمية الوطنية الأوكرانية للعلوم فإن هذا البئر تحول إلى مكب للنفايات بعد الحريق الكبير.

تم العثورعلى البيضة وسط طبقة سميكة من الفحم إلى جانب أوان خزفية وأدوات صغيرة ومقتنيات من الجلد والخشب والمعدن ما يشير إلى أن هذه المواد ألقيت في البئر المهجور أثناء عمليات التنظيف بعد الحريق.

تزين البيسانكا الأوكرانية باستخدام تقنية تعرف بـ"الكتابة بالشمع" حيث يرسم الشمع على سطح البيضة بنقوش دقيقة قبل أن تصبغ، ثم يزال الشمع ليظهر لون القشرة الفاتح وفي حالة بيسانكا لفيف فإن البيضة كانت من بيض البط.

وقد كشفت الحفريات عن وجود بيض خزفي مزخرف يعود إلى القرن الثاني عشر في أوكرانيا مما يثبت قدم هذا التقليد في المنطقة وفي عام 2024 أدرجت منظمة اليونسكو فن تزيين البيسانكا الأوكرانية ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية تقديرًا لأهميته ودوره في الحفاظ على الهوية الثقافية للأوكرانيين.

أما اليوم فتعرض "بيسانكا لفيف" في متحف البيسانكا بمدينة كولوميا إلى جانب العديد من البيض المزخرف الذي يجسد غنى هذا التقليد الأوكراني المتجذر في التاريخ.