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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير المالية الإسرائيلي: إعادة الرهائن من غزة ليست الهدف الأهم للحكومة

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
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 قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن إعادة الرهائن من غزة ليست الهدف الأهم بالنسبة للحكومة.


وأضاف سموتريتش - في تصريحات أوردتها صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الاثنين - "يجب أن نقول الحقيقة، إعادة الرهائن ليست أهم شيء.. إنه هدف بالغ الأهمية، ولكن إذا أردنا القضاء على حماس لمنع تكرار سيناريو السابع من أكتوبر، فعلينا أن نفهم أنه لا يمكن أن يكون هناك وضع لا تزال فيه الحركة في غزة".
وأثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي غضب عائلات الرهائن؛ إذ وصف منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين هذه التصريحات بـ"العار".

وزير الماليـة الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إعادة الرهائن من غزة