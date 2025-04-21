أوكرانيا تسجل 96 اشتباكا قتاليا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم /الإثنين/ عن تسجيل 96 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي آخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن قطاع بوكروفسك الاستراتيجي شهد أشد وأكثر المعارك كثافة بين القوات الروسية والأوكرانية.

وأضاف البيان أن الجيش الروسي نفّذ على مدار أمس 1882 هجومًا على مواقع أوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك 33 هجومًا من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، كما استخدم 957 طائرة مُسيّرة انتحارية لشنّ الهجمات.

وتابع أن القوات الجوية الأوكرانية وقوات الصواريخ والمدفعية أصابت في الوقت نفسه مجموعة من أفراد الجيش الروسي وأسلحته ومعداته العسكرية، بالإضافة إلى نظام مدفعية معادٍ.

من جانبها، أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 42 طائرة روسية بدون طيار هجومية من طراز "شاهد" كانت تحلق فوق سماء البلاد في مهمات قتالية خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أن الجيش الروسي هاجم البلاد، اعتبارا من الساعة الثانية من فجر اليوم، بسلسلة من الغارات الجوية في أنحاء مختلفة؛ ففي إقليم خيرسون، استخدمت روسيا صاروخ كروز مضاد للسفن من طراز "أونيكس" أُطلِق من أراضي شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا.

وفي إقليم ميكولايف، أُطلِق صاروخان مضادان للرادار من طراز Kh-31P من المجال الجوي فوق البحر الأسود؛ كما أطلقت روسيا 96 طائرة هجومية بدون طيار من مناطق قريبة من مدن ميليروفو وكورسك وبريانسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وكذلك من هفارديسكي في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا.

وأضاف بيان للقيادة أن قوات الدفاع الأوكرانية صدت الهجمات بواسطة الطائرات وقوات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية.

وتابع أنه اعتبارا من الساعة 9:00 صباح اليوم، تم إسقاط 42 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وأنواع أخرى من الطائرات في المناطق الجنوبية والشمالية والوسطى من البلاد، بينما اختفت ما يصل إلى 47 طائرة بدون طيار من شاشات الرادار دون عواقب سلبية.

