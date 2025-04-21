استعدادا لشم النسيم.. تجريد الطرق ورفع المخلفات والقمامة وتطهير الترع بقرى الصف

قام مجلس مدينة الصف برفع حالة الطوارئ القصوى في جميع قطاعاته، وقد قام برفع مخلفات القمامة وتجريد الطرق الداخلية وتطهير الترع من القمامة بقرى مركز ومدينة الصف, وذلك استعدادا لشم النسيم وأعياد الأخوة الأقباط وذلك بمتابعة واشرف الدكتور فرج عبد العاطي رئيس المركز.

حملات بالوحدة المحلية بالاقواز .. بالصف

وبدأت الحملة بالوحدة المحلية بالاقواز برئاسة محمد رشاد، وقام العاملون بها برفع مخلفات القمامة من الطريق 21 وقرية عرب الحصار القبلية حتى محطة الصرف الصحي, وتجريد الطرق الداخلية بالجليدر لقرى الاقواز وجسر طراد النيل ونزلة سلام, أضافة لتطهير مخر سيل الاقواز وتحديدا منطقة السحارة, وتسوية وتمهيد مقلب تل حماد بمعرفة إدارة الري بوجود الوحدة المحلية .

ضبط عدد 3 سيارات نقل ثقيل متسببين في إشغال الطريق العام

غرامة اشغال فورية لجرار آخر وغسيل كاوتش على الطريق بقيمة 5000 جنيه بالصف

وجاء ذلك بناء علي تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ،والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ ، كما تمت متابعة علي الطرق وتحديدا بعزبة الجمال حيث تم ضبط عدد 3 سيارات نقل ثقيل متسببين في إشغال الطريق العام وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم متمثلة في تحرير محاضر إشغال, إضافة لتحرير وتحصيل غرامة اشغال فورية لجرار آخر وغسيل كاوتش على الطريق بقيمة 5000 جنيه بعد سحب اللوحات المعدنية والرقم القومي .

وقد قام بالحملة محمد رشاد رئيس الوحدة المحلية بالاقواز، ومشاركة نواب رئيس المركز عصام الجمال، ومعاوية البحيري، والعاملين بالوحدة المحلية .