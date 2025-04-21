حالة الطقس اليوم في الإمارات

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الطقس في الإمارات اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، سيكون صحوًا إلى غائم جزئيًا بوجه عام، مصحوبًا بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عبر مختلف مناطق الدولة، في حين ستسود أجواء رطبة ليلًا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية. ويقدم القاهرة 24 تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم كاملة.

الطقس في الإمارات اليوم



وأوضح المركز في نشرته الجوية حول الطقس في الإمارات اليوم، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، باتجاهات شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 إلى 20 كيلومترًا في الساعة، وقد تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة في بعض المناطق.

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الإمارات اليوم على البحر، فمن المتوقع أن يكون الخليج العربي خفيف الموج، حيث سيحدث المد الأول عند الساعة 05:34 والجزر الأول عند الساعة 17:13. وبالنسبة لبحر عمان، فسيكون أيضًا خفيف الموج، وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:52 والمد الثاني عند الساعة 03:03، فيما سيحدث الجزر الأول عند الساعة 09:12 والجزر الثاني عند الساعة 22:43.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد تفاوتًا في درجات الحرارة بين مناطق الدولة، حيث ستسجل مدينة العين أعلى درجة حرارة بمعدل 38 درجة مئوية، تليها مناطق ليوا والرويس بمعدل 37 درجة مئوية، في حين ستكون درجات الحرارة الدنيا في الشارقة وأم القيوين بمعدل 19 درجة مئوية، مع نسب رطوبة متفاوتة قد تصل إلى 90% في الشارقة كحد أعلى و10% في منطقة السلع كحد أدنى.

درجات الحرارة في الإمارات



وأشارت التوقعات إلى أن درجات الحرارة في أبوظبي ستتراوح بين 20 و35 درجة مئوية مع نسبة رطوبة بين 15% و85%، وفي دبي بين 21 و34 درجة مئوية مع نسبة رطوبة بين 35% و80%. أما جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، فستشهد درجات حرارة أكثر اعتدالًا تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة قد تصل إلى 80% في أبو موسى.

وينصح المركز سكان الدولة وزوارها بمتابعة نشرات الطقس الدورية واتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الذروة في فترة الظهيرة.