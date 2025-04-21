حالة الطقس اليوم في السعودية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

حالة الطقس في البحر الأحمر

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 48 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس في الخليج العربي

كما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-22 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.