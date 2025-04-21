السياحة: مهلة أخيرة 48 ساعة لإنهاء إجراءات الحج

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن منح مهلة أخيرة للشركات المنفذة لبرامج الحج موسم 1446 ه‍، لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بها على المسار الإلكتروني للحج.

وقالت وزارة السياحة أنه تلاحظ عدم قيام بعض الشركات السياحية حتى اليوم باستخراج تأشيرات الحجاج، ولم تدرج بيانات الحجاج وبرامجهم على موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة، وكذلك موقع وزارة الداخلية بوابة الحج الموحدة لحجاج مصر، مع عدم تسليم حقائب الجوازات.

خطاب لغرفة شركات السياحة

وتابعت الوزارة في خطاب لغرفة شركات السياحة: "وقد تقرر وبصورة نهائية منح شركات السياحة مهلة 48 ساعة بدء من يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/22 لاستكمال بيانات حجاج الشركة على موقع وزارة السياحة والبوابة الموحدة لحجاج مصر، ومنصة نسك (المسار الالكتروني)، ومن ثم سرعة اصدار التأشيرات، وكذلك سرعة تسليم حقائب جوازات سفر الحجاج والمستندات المطلوبة وسداد التكاليف والرسوم المقررة خلال تلك المهلة".

وأكدت الوزارة، أنه حفاظا على حقوق الحجاج فسوف تتخذ وزارة السياحة والآثار الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات غير الملتزمة بتلك التعليمات، فضلًا عن أن تلك الشركات لن يقبل منها طلبات تنظيم الحج للموسم الجديد لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة من السلطات السعودية والجهاز التنفيذي للحج مما قد يعرض مصالح الحجاج الى مخاطرة فقد فرصة الحج وعدم إصدار التأشيرات.