عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بقيادة المتطرف "يهودا غليك"

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، فيما قام المتطرف وعضو الكنيست السابق "يهودا غليك" بتقديم شروحات حول "الهيكل المزعوم" أمام عدد من المقتحمين.



وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من قرية اسكاكا شرق سلفيت، وعبثت بمحتوياته قبل أن تقوم باعتقاله.. كما اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة وتمركزت في مختلف أحيائه وشوارعه وسيرت دورياتها الراجلة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي الخليل، شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الصباح، بهدم عمارة سكنية مكونة من سبعة طوابق قيد الانشاء في بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن جرافات الاحتلال شرعت بهدم عمارة سكنية مكونة من سبعة طوابق قيد الإنشاء.. موضحة أن العمارة تقع في منطقة واد الوهادين جنوب بيت أمر، مقابل مستعمرة "كرمي تسور"، المقامة عنوة على أراض الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الاحتلال سلم إخطارا بهدم العمارة قبل شهرين، وأمهلوا صاحبها 60 يوما، ولكن قبل انتهاء المدة، تفاجأ بعملية الهدم.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، منزلين في بلدة نعلين غربي رام الله.. وقامت الجرافات بهدم منزلي الشقيقين نائل ورائد رضا سرور، بعد اقتحام البلدة ومحاصرة المنزلين.