جرافات الاحتلال تعيق حركة المواطنين في ياسوف بتجريف شارع رئيسي

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على تجريف شارع رئيسي وحيوي في قرية ياسوف الواقعة شرق مدينة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.

عمليات تجريف

وأفاد وائل أبو ماضي، رئيس المجلس القروي في ياسوف، بأن جرافات تابعة للاحتلال باشرت بعمليات تجريف واسعة النطاق استهدفت شارعًا يقع في منطقة النصبة الشرقية للقرية.

وأوضح أبو ماضي، أن هذا الشارع يكتسب أهمية بالغة لسكان القرية، حيث يشكل شريانًا رئيسيًا يربط منازلهم بأراضيهم الزراعية، مما يعيق حركة المواطنين ويؤثر على سبل عيشهم.

جنين تحت الحصار.. 91 يوما من العدوان والتدمير



يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 91، عدوانه على جنين ومخيمها؛ حيث يقوم بتجريف وهدم المنازل وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، مع تعزيزات مستمرة وحصار مشدد يمنع الدخول. أكد رئيس البلدية تدمير 600 وحدة سكنية بالكامل وأخرى جزئياً، بينما تعمل الطواقم على إصلاح البنية التحتية رغم المخاطر.

تهجير 21 ألف فلسطيني

ونزح نحو 21 ألف شخص، ويجري العمل على توفير مأوى مؤقت لهم، واستشهد شاب برصاص الاحتلال قرب "حومش"، وتم احتجاز جثمانه.

كما أغلق الاحتلال طرقًا واعتقل شبانًا وداهم بلدات وأطلق النار على المواطنين والصحفيين، وبلغ عدد الشهداء في جنين منذ بدء العدوان 39 شهيدًا.