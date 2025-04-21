جنين تحت الحصار.. 91 يوما من العدوان والتدمير

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 91، عدوانه على جنين ومخيمها؛ حيث يقوم بتجريف وهدم المنازل وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، مع تعزيزات مستمرة وحصار مشدد يمنع الدخول. أكد رئيس البلدية تدمير 600 وحدة سكنية بالكامل وأخرى جزئياً، بينما تعمل الطواقم على إصلاح البنية التحتية رغم المخاطر.

تهجير 21 ألف فلسطيني

نزح نحو 21 ألف شخص، ويجري العمل على توفير مأوى مؤقت لهم. استشهد شاب برصاص الاحتلال قرب "حومش"، وتم احتجاز جثمانه.

كما أغلق الاحتلال طرقًا واعتقل شبانًا وداهم بلدات وأطلق النار على المواطنين والصحفيين. وبلغ عدد الشهداء في جنين منذ بدء العدوان 39 شهيدًا.