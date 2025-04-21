بالفيديو.. أخصائية تغذية: الألوان الصناعية خطر على الأطفال في شم النسيم

قالت الدكتورة فرح الزغبي، أخصائية التغذية، إن هناك بعض الإضافات التي أصبحت شائعة على مائدة الفسيخ والرنجة، خاصة في الإسكندرية، منها البطاطس المحمرة والبيض المسلوق، مشيرة إلى أنها عادات محلية راسخة تضيف لمسة خاصة على الأجواء الاحتفالية.

وأضافت "فرح" في حوارها لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن من أشهر العادات المنتشرة وخاصة في الإسكندرية هو عمل البيض المسلوق مع الفسيخ والرنجة، وبعض العائلات لا تكتمل عندهم سفرة شم النسيم من غيره، محذرة من اللجوء إلى الألوان الصناعية عند تلوين البيض، مشددة على أهمية استخدام بدائل طبيعية آمنة مثل البنجر والكركم والسبانخ.

وتابعت: "أفضل الطرق لتلوين البيض هي الطبيعية، لأنها خالية من أي مواد قد تضر الأطفال، مثل استخدام ماء سلق البنجر للحصول على اللون الوردي، أو الكركم للأصفر، أو السبانخ للأخضر".

وأردفت، أخصائية التغذية، أن بعض الأسر قد تلجأ، بسبب ضيق الوقت أو الكسل، إلى استخدام ألوان صناعية مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستخدام الغذائي؛ ما يعرض الأطفال لخطر صحي حقيقي، موضحة: "المشكلة أن بعض الأمهات يسمحون للأطفال باستخدام أي نوع من الألوان دون التأكد من صلاحيتها للطعام، وهو أمر في غاية الخطورة، لا يكفي أن يكون اللون جميلًا، بل يجب أن يكون آمنًا".