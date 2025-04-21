أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 أبريل 2025

ثبتت أسعار الذهب محليًا وعالميًا، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 21-4-2025، ومن المفترض أن تستأنف البورصة العالمية تداولاتها اليوم، وسط ترقب من ارتفاعات المعدن النفيس على غرار الحرب التجارية العالمية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ومؤخرًا بعد فرض إدارة ترامب رسوم على السفن الصينية الراسية في الموانئ الأمريكية.



أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي، نرصد تفاصيل أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بمختلف الأعيرة، وفقًا لمنصة جولد إير لنشر أسعار الذهب عبر الإنترنت، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5480 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4795 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4110 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 38.792 جنيهًا.



سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 3327 دولارًا.

وفي سياق متصل قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 120 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4665 جنيهًا، ولامس مستوى 4800 جنيه، كأعلى مستوى في تاريخه، واختتم التعاملات عند مستوى 4785 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 89 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3238 دولارًا، ولامست مستوى 3358 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند مستوى 3327 دولارًا.