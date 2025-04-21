جامعة حلوان تطلق مبادرات طبية موسعة للكشف المبكر عن الأورام والأمراض المزمنة

أعلنت جامعة حلوان عن انطلاق سلسلة من المبادرات الطبية المجانية التي تستهدف جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين الإداريين، والطلاب، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة.

يذكر ان المبادرات الطبية تأتى للكشف المبكر عن الأورام والأمراض المزمنة مجانًا لجميع منتسبيها بالتعاون مع وزارة الصحة

المبادرات الطبية

وتشمل الفعاليات إطلاق مبادرتين صحيتين، الأولى للكشف المبكر عن الأورام السرطانية لمن هم فوق سن 18 عامًا، وتشمل: أورام الرئة، أورام القولون، أورام البروستاتا، وسرطان عنق الرحم. أما المبادرة الثانية فتتعلق بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لمن هم فوق سن 40 عامًا، وتتضمن قياس كتلة الجسم، تحليل السكر العشوائي، وقياس ضغط الدم.

وقد اكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هذه المبادرات تمثل التزامًا حقيقيًا من الجامعة تجاه صحة أبنائها والعاملين بها، وتُعد نموذجًا للتكامل بين الجامعات والمؤسسات الصحية الحكومية لخدمة المجتمع المصري، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر.

مواقع المبادرات الطبية

وتُجرى فعاليات المبادرتين الطبيتين في عدد من المواقع المختلفة داخل الحرم الجامعي، وفق جدول زمني مُعد لتغطية أكبر عدد من الفئات المستهدفة.

تبدأ أولى أيام الفحص يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، وذلك بقاعـة الاجتماعات بالدور الأرضي بالمبنى الإداري، بالإضافة إلى مقر الإدارة العامة للشئون الطبية بمبنى 3. وتتواصل المبادرة يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 داخل قاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري ومستشفى الطلبة بحلوان – مبنى 14.

كما تُستكمل الفحوصات يوم الأحد 4 مايو 2025 في قاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري، والوحدة العلاجية بكلية التجارة، بينما تُقام في يوم الأربعاء 7 مايو 2025 بقاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري ومستشفى الطلبة.

وتُستأنف الفحوصات يوم الأحد 11 مايو 2025 داخل قاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري، وكذلك بمقر كلية التربية داخل الوحدة العلاجية،

أما يوم الأربعاء 14 مايو 2025 فتُقام الفعاليات مجددًا بقاعة الاجتماعات بالمبنى الإدارى، وبمقر مستشفى الطلبة .

وتُختتم سلسلة المواعيد يوم الأحد 18 مايو 2025 بموقعي قاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري والإدارة العامة للشئون الطبية، على أن يكون آخر أيام الفحص يوم الأربعاء 21 مايو 2025 قاعة الاجتماعات بالمبنى الإدارى وداخل مستشفى الطلبة ، وتُقام جميع المبادرات في الفترة من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

ويُشترط على المتقدمين للفحص إحضار بطاقة الرقم القومي أو صورة منها، وذلك لإثبات الشخصية قبل إجراء الكشف الطبي، علمًا بأن جميع الإجراءات تتم مجانًا وبسرية تامة، وتهدف فقط إلى الاكتشاف المبكر والعلاج الوقائي.