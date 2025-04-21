بالفيديو.. الأرصاد: أجواء صيفية نهارا وتحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء صيفية خالصة خلال النهار، ومعتدلة ليلًا، ولا حاجة نهائيًا للملابس الثقيلة أو الخريفية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، بفارق يتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تسجل 33 درجة، والطقس حار على أغلب المحافظات، وشديد الحرارة في جنوب الصعيد.

وتابعت، أن غدًا الثلاثاء سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا وحادًا في درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية، لترتفع الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 38 وربما 39 درجة مئوية.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء الليلة تظل معتدلة، حيث لن تقل درجات الحرارة الصغرى عن 20 درجة مئوية، ما يجعل ارتداء الملابس الصيفية مناسبًا تمامًا في أغلب الأوقات، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة يوم الثلاثاء، خاصة في المناطق المكشوفة، موضحة أنها ستكون عبارة عن أتربة عالقة مصحوبة برياح، ما قد يسبب إزعاجًا لأصحاب الجيوب الأنفية والحساسية.

ونصحة المواطنين بارتداء الكمامات أثناء الخروج غدًا، خصوصًا في فترات الظهيرة، مؤكدة أن الطقس مستقر تمامًا، وهناك ارتفاع الأمواج معتدل، حيث يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، سواء على البحر الأحمر أو المتوسط، مما يسمح بممارسة الأنشطة البحرية والاستمتاع بالأجواء.

وأكدت "منار"الأجواء ممتازة لقضاء عطلة شم النسيم على الشواطئ، سواء في الإسكندرية أو مدن البحر الأحمر".