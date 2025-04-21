استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مصر اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، ليسجل الأخضر داخل البنك المركزي المصري 51.05 للشراء و51.19 للبيع، وجاء ذلك الاستقرار تزامنًا مع إجازة شم النسيم.



سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:-

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 51.10 جنيه للشراء، 51.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي الدولي 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع.