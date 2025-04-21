غزة: الدفاع المدني يتهم إسرائيل بـ"إعدام ميداني" لمسعفين ويكذب رواية الجيش

اتهم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة الجيش الإسرائيلي بارتكاب "إعدام ميداني" لـ15 مسعفًا قتلوا في مارس، مستندًا إلى فيديو يدحض رواية الجيش التي تحدثت عن "إخفاقات مهنية". وأكد الدفاع المدني أن الفيديو يظهر استهداف المسعفين بزيّهم وسيارات الإسعاف بوضوح، معتبرًا الرواية الإسرائيلية محاولة للتهرب من المحاسبة الدولية.



إخفاقات مهنية متعددة



جاء هذا التعليق بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن نتائج تحقيق داخلي أقر بوجود "إخفاقات مهنية متعددة" في مقتل المسعفين قرب رفح، مشيرًا إلى فصل قائد وتوبيخ آخر، معللاً إطلاق النار بـ"فهم عملياتي خاطئ" و"إطلاق نار خلافًا للأوامر".



نتائج التحقيق الإسرائيلي



من جهته، رفض الهلال الأحمر الفلسطيني نتائج التحقيق الإسرائيلي، مؤكدًا أن "الكذب سيد الموقف" وأن الحقيقة هي "إعدام ميداني". وقد أثارت الحادثة إدانات دولية وشبهات بارتكاب "جريمة حرب".

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 5 أشخاص في قصف إسرائيلي على خان يونس.