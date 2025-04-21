الهند تسعى لتجنب الرسوم الأمريكية.. و"فانس" يبدأ زيارة لتعزيز العلاقات

بدأ نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، زيارة رسمية إلى الهند تستمر أربعة أيام، حيث يجري محادثات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تركز على تعزيز العلاقات التجارية وتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية المتصاعدة.

تأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه نيودلهي إلى تأمين اتفاق تجاري مبكر مع واشنطن، وتأتي هذه الزيارة قبل قمة قادة المجموعة الرباعية التي من المتوقع حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها.

جوانب دبلوماسية



تشمل زيارة فانس جوانب دبلوماسية وثقافية، حيث يزور تاج محل ويحضر حفل زفاف، مما يعكس العلاقات الشخصية الوثيقة بينه وبين الهند، خاصة وأن زوجته أوشا تنحدر من أصول هندية.

وتتركز المحادثات بين مودي وفانس على التقدم المحرز في جدول الأعمال الثنائي المتفق عليه في فبراير، الذي يهدف إلى تحقيق "الإنصاف" في التجارة الثنائية وتعزيز التعاون الدفاعي. تسعى الهند إلى إقناع الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية على وارداتها، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، رغم تصريحات ترامب المتكررة التي تنتقد الممارسات التجارية الهندية.

تأتي هذه الزيارة في ظل ترقب لزيارة محتملة للرئيس ترامب إلى الهند لحضور قمة قادة المجموعة الرباعية، وتعتبر خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ومع ذلك، تشير المصادر إلى أنه من غير المتوقع إبرام أي اتفاقيات رسمية خلال زيارة فانس الحالية.