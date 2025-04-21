بالأسماء.. مصرع 6 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، حادثا مأساويا بين سيارتين بطريق العدالة المتفرع من طريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون، ونتج عنه مصرع 6 أشخاص وإصابة أخر، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

إخطار بوقوع حادث تصادم بين سيارتين

تلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل بطريق الضبعة المتفرع من طريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون، مما أسفر عن وفاة 6 أشخاص متأثرين بإصابتهم، وإصابة أخر بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وفاة كل من:- أسفر الحادث عن وفاة كل من:- فارس محمد فاروق الفحام، 36 عاما، عاطف فهمي أبو سكران، 55 عاما، إسلام فخري أبو سليمة، 35 عاما، عبد الناصر عبد الستار السماك، 35 عاما، محمد كمال عنبر، 55 عاما، وجميعهم مقيمون مركز حوش عيسي، محمد سامي، 25 عاما، مقيم مركز أبو حمص، وتم إيداعهم ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وكما أسفر الحادث عن إصابة" محمد السيد مرسي جمعة"، 28 عاما، مقيم مركز دمنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمني، وتم نقله إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر ومحضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

غرفة عمليات بالديوان العام

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، والأمنية، والخدمية بالمحافظة، لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد واعياد الربيع، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير اعلى درجات السلامه للمواطنين.

وأشارت محافظ البحيرة، أنه تم تفعيل مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتعمل على مدار 24 ساعة بجميع أنحاء المحافظة، لمتابعة الموقف أولاً بأول، وسرعة التدخل حال حدوث أي طارئ.

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر، أهمية تنظيم الحركة المرورية خلال فترة الاحتفالات، من خلال تكثيف التواجد الأمني والمروري وتفعيل الرقابة المرورية لتفادي التكدسات، خاصة في المناطق القريبة من الكنائس والمتنزهات وأماكن التجمعات.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى ضرورة التصدي الفوري لمحاولات البناء المخالف خلال فترة الإجازات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على الانضباط والالتزام بالقوانين ومنع أي تجاوزات.

وشملت الاستعدادات أيضًا تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز، للتأكد من جودة السلع وتوافر الخبز المدعم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال هذه الفترة، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية، مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية وأطقم الأطباء والتمريض، تحسبًا لأي حالات طارئة خلال أيام العيد، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع، خاصة الطرق المؤدية إلى الكنائس، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة بمحيط دور العبادة والمناطق المحيطة بها.

طواريء بمستشفيات البحيرة استعدادًا لشم النسيم

صرح الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بأنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى داخل كافة المنشآت الطبية بالمحافظة ، طبقا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلي أن تم زيادة أعداد الأطباء بأقسام الإستقبال والطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التأكيد على توافر كافة أكياس الدم بجميع الفصائل ومشتقاتة، بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض لإستقبال أى حالات مرضية ، وذلك تزامنا مع الإحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، على تكثيف حملات مراقبة الأغذية، للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يتم تداولها خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، وأخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطازجة والأطعمة المطهوة والطازجة لفحصها وضبط أى أغذية مشكوك فيها، وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته بالإضافة إلى حملات صحة البيئة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية بأماكن تجمعات المواطنين.

كما طمأن وكيل الوزارة، المواطنين بأن أسواق الأسماك ومحال الفسيخ، خاضعة لإجراءات رقابية صارمة من قبل مسئولي الأغذية بالمديرية ، مع قيام حملات مكثفة مستمرة دورية على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ والباعة الجائلين لمنع تداول الأسماك الغير صالحة للإستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد السيد عبد الجواد، أيضا على توافر كافة الأمصال اللازمة لحالات التسمم الممباري الناتجة عن تناول الفسيخ الفاسد والغير صالح ، وذلك لسرعة التعامل مع أي حالات قد تتردد على المستشفيات ، والمنشآت الصحية بالمحافظة.

ووجه وكيل الوزارة الصحة بمحافظة البحيرة، النصيحة بخطورة الأسماك المملحة وخاصة الفسيخ، فمهما كان المصدر موثوق منه، حتى وإن جرى إعداده في المنزل، حيث أن تناوله يمثل خطورة شديدة، والخطر الذي يمثله قد يصل إلى الشلل التام أو الوفاة.

كما أكد وكيل الوزارة، على تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحل الجزارة والتأكد من مدي استيفائها للإشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى بالمحافظة ، مثل التموين ومديرية الطب البيطري ، ضمن حملات مشتركة، والتأكد من سلامة المعروضات واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط أي كميات غير صالحة منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.