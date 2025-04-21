كوريا الجنوبية تعزز قدراتها الاستخباراتية بإطلاق قمر اصطناعي رابع للتجسس

تخطو كوريا الجنوبية خطوة أخرى نحو تعزيز قدراتها الاستخباراتية المستقلة بإطلاق رابع قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري من قاعدة فضائية أمريكية.

ويهدف هذا الإجراء، الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع في سيؤول اليوم الاثنين، إلى تحسين مراقبة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية.

ويحمل القمر الاصطناعي الجديد رادارًا ذا فتحة اصطناعية متطورًا، وسيتم إطلاقه على متن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9" من محطة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا.

خطة طموحة

ويأتي هذا الإطلاق ضمن خطة طموحة لنشر خمسة أقمار اصطناعية بحلول نهاية العام الجاري، مما سيمكن كوريا الجنوبية من مراقبة الأنشطة العسكرية لجارتها الشمالية بشكل أكثر دقة وتقليل اعتمادها على الصور الاستخباراتية الأمريكية.

