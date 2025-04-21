كندا.. استطلاعات رأي تتنبأ بفوز الليبراليين بقيادة "كارني" في الانتخابات العامة

أظهرت جميع استطلاعات الرأي، التي أجريت مؤخرا في كندا، تنبُأت بفوز الليبراليين بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني على حزب المحافظين في الانتخابات العامة القادمة.



وبدأت الآمال في عودة المحافظين إلى السلطة في كندا تتلاشى قبل أسبوع واحد من الانتخابات.. حيث توقعت جميع استطلاعات الرأي فوز الليبراليين بقيادة رئيس الوزراء على حزب المحافظين.

وستجرى الانتخابات في 28 أبريل القادم، في مناخ متوتر في هذه الدولة العضو في مجموعة السبع والتي يبلغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، ولا تزال تعاني من الصدمات الناجمة عن التوترات التجارية وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمها.

وبحسب استطلاع رأي عبر الهاتف المحمول أجراه مركز (نانوس) للأبحاث على مدى ثلاثة أيام، حصل الليبراليون على 43% من نوايا التصويت، مقارنة بـ37% للمحافظين على المستوى الوطني، وذلك حسبما كما أوردت شبكة "نوفو" Noovo التلفزيونية الكندية.