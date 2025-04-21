محافظ الشرقية يتابع تداعيات انهيار عقار قديم بالزقازيق

شهدت منطقة الجلاء بمدينة الزقازيق في الساعات الاولي من صباح اليوم انهيار عقار قديم دون وقوع اي اصابات.

محافظ الشرقية يتابع انهيار عقار قديم

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حادث انهيار عقار قديم مكون من طابقين بإسم المواطن ع.ع.م.ا والكائن بشارع السلطان المتفرع من شارع الجلاء بمدينة الزقازيق ، والذي قد صدر بشأنه قرار ترميم سابق من الإدارة الهندسية برئاسة حي أول الزقازيق وقد تم تحرير محضر لصاحبه لعدم تنفيذ قرار الترميم السابق ، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات او أي خسائر في الأرواح .

السكرتير العام يتابع اعمال رفع الانقاض

وكلف المحافظ محمد كُجَك، السكرتير العام المساعد للمحافظة بسرعة الإنتقال إلى موقع الحادث والتنسيق مع شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق والإدارة العامة للحماية المدنية وهيئة الإسعاف لفرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير أعمال رفع الأنقاض.

كما وجه المحافظ احمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق بتشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية بحي أول الزقازيق لمعاينة العقار وتحديد الأسباب الفعلية التي أدت إلى الإنهيار ، ورفع تقرير عاجل بالنتائج واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية

يذكر أن، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية قد تلقى بلاغاً يفيد بإنهيار عقار قديم مكون من طابقين بشارع السلطان المتفرع من شارع الجلاء بمدينة الزقازيق، وعلي الفور تحركت الأجهزة التنفيذية لموقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

1000878519

1000878518