النور المقدس يشع من القبر الفارغ: برهان حي على غلبة الموت

من قلب القبر الفارغ، يخرج النور المقدس ليبدّد ظلمة الموت، ويبعث في قلوب المؤمنين رجاء القيامة والحياة الأبدية. إنه إعلان سماوي بأن الحياة قد انتصرت، وأن الموت لم تعد له الكلمة الأخيرة.

برطلي تحتفل بوصول النور المقدس

في أجواء من الإيمان والفرح الروحي، استقبلت بلدة برطلي بالموصل العراق النور المقدس، وسط حضور حاشد من المؤمنين الذين اجتمعوا للصلاة والتأمل في معاني القيامة المجيدة. لحظة وصول النور حملت معها مشاعر عميقة من الرجاء، وكأنها همسة من السماء تؤكد أن المسيح قد قام، كما قال.

رمزية النور: إشعاع الرجاء في زمن الظلام

يرمز النور المقدس، الذي يخرج من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة بالقدس، إلى حقيقة القيامة التي تُعتبر جوهر الإيمان المسيحي. إنه نور لا يُشعل بيد إنسان، بل يُمنح من السماء، ليُشعل قلوب المؤمنين من جديد بحب الحياة والرجاء بالمستقبل.

إيمان متجدد وقلوب مملوءة فرحًا

شهدت الكنائس في برطلي صلوات وابتهالات خاصّة بهذه المناسبة، وتزيّنت الشموع المضيئة ببركة النور المقدس، في مشهد يعكس تمسّك الأهالي بإيمانهم، وتجذرهم في رسالة القيامة التي تتخطّى الألم لتصل إلى المجد.