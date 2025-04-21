ads
الإثنين 21 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض طلب الجيش تمديد خدمة طلبة "متدينين"

وزير الدفاع الإسرائيلى،
وزير الدفاع الإسرائيلى، يسرائيل كاتس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، طلبًا من مسئولين عسكريين كبار لتمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية لطلاب معهد "هسدر" الديني، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية.

و"هسدر" هو برنامج ديني إسرائيلي يجمع بين دراسة التوراة والخدمة العسكرية. ويخدم الطلاب حاليًا لمدة عام وخمسة أشهر. ويهدف الطلب إلى زيادة مدة خدمتهم بأربعة أشهر إضافية.

الجيش الإسرائيلي يدرس تمديد خدمة طلاب "هسدر" وسط نقص متزايد في الجنود

وقالت صحيفة "جيروزاليوم بوست" إن هذا الاقتراح جاء وسط مخاوف متزايدة داخل المؤسسة العسكرية في ضوء النقص المستمر في جنود الجيش. وجادل مسؤولو الدفاع بأن تمديد فترة خدمة طلاب "هسدر" يمكن أن يساعد في تخفيف بعض الضغوط.

ويشدد الجيش الإسرائيلي على أهمية تجنيد المزيد من الجنود من مختلف قطاعات المجتمع، بما فى ذلك الحريديم (المتدينين)، لتلبية الاحتياجات العملياتية، ويُعتبر هذا النقص تحديًا كبيرًا للحفاظ على جاهزية إسرائيل الأمنية.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إسرائيل