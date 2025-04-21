وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض طلب الجيش تمديد خدمة طلبة "متدينين"

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، طلبًا من مسئولين عسكريين كبار لتمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية لطلاب معهد "هسدر" الديني، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية.

و"هسدر" هو برنامج ديني إسرائيلي يجمع بين دراسة التوراة والخدمة العسكرية. ويخدم الطلاب حاليًا لمدة عام وخمسة أشهر. ويهدف الطلب إلى زيادة مدة خدمتهم بأربعة أشهر إضافية.

الجيش الإسرائيلي يدرس تمديد خدمة طلاب "هسدر" وسط نقص متزايد في الجنود

وقالت صحيفة "جيروزاليوم بوست" إن هذا الاقتراح جاء وسط مخاوف متزايدة داخل المؤسسة العسكرية في ضوء النقص المستمر في جنود الجيش. وجادل مسؤولو الدفاع بأن تمديد فترة خدمة طلاب "هسدر" يمكن أن يساعد في تخفيف بعض الضغوط.

ويشدد الجيش الإسرائيلي على أهمية تجنيد المزيد من الجنود من مختلف قطاعات المجتمع، بما فى ذلك الحريديم (المتدينين)، لتلبية الاحتياجات العملياتية، ويُعتبر هذا النقص تحديًا كبيرًا للحفاظ على جاهزية إسرائيل الأمنية.