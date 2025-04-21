بعد سقوط جزء من السقف.. إخلاء الطابقين الرابع والخامس بمستشفى الفيوم العام

أصدر الدكتور محمد عبدالله، مدير مستشفى الفيوم العام، قرارًا بإخلاء الطابقين الرابع والخامس من مبنى الغسيل الكلوي بالمستشفى، بتكليف من الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وذلك عقب واقعة سقوط جزء من بطانة سقف الطابق الرابع بالمبنى. وبناءً عليه، تم اتخاذ القرار فورًا بإخلاء الطابقين الرابع والخامس للمبنى، تقديرًا للمسؤولية الاجتماعية، وحفاظًا على سلامة وصحة المرضى والعاملين.

عمل خطة بديلة ونقل المرضي مؤقتًا

وأكد مصدر طبي أن القرار جاء حفاظًا على أرواح المرضى والأطباء والعاملين والمترددين على المبنى. لذا، تم إعداد خطة بديلة ونقل 20 مريضًا من عناية الطابق الرابع للغسيل الكلوي والطابق الخامس لعناية مرضى الباطنة مؤقتًا، لحين الانتهاء من تجهيز وترميم المبنى.

تشكيل لجنة على وجه السرعة

وأضاف المصدر أنه تم إخلاء المبنى بعد سقوط جزء من بطانة السقف بالطابق الرابع بمبنى الغسيل الكلوي، والطابق الخامس لعناية الباطنة، لحين انتقال لجنة فنية ومعاينة المبنى من قبل الجهات المختصة، وذلك لبيان مدى السلامة الإنشائية للمبنى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق.