أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم الاثنين 21 أبريل 2025

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الإثنين تباينًا في أداء أبرز العملات المشفرة، وسط استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية والتطورات التقنية والتنظيمية التي تؤثر على حركة التداول.

أداء أبرز العملات الرقمية:

بيتكوين (BTC) واصلت تصدرها للمشهد الرقمي مسجلة سعرًا بلغ 86،607.6 دولارًا، مع حجم تداول يومي تخطى 14.88 مليار دولار، ونسبة هيمنة سوقية وصلت إلى 30.61%. وسجلت العملة ارتفاعًا بنسبة 1.70% خلال 24 ساعة، وبنسبة 1.21% خلال الأسبوع، لتصل القيمة السوقية إلى 1.70 تريليون دولار.

إيثريوم (ETH) سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.41% خلال 24 ساعة، لتصل إلى 1،616.62 دولارًا، فيما تراجعت بنسبة 0.86% خلال الأسبوع، مع قيمة سوقية بلغت 192.57 مليار دولار.

تيثر (USDT) حافظت على استقرارها عند 0.9995 دولار، مع هيمنة كبيرة على السوق بنسبة 76.02% من حيث حجم التداول، الذي وصل إلى 37.16 مليار دولار.

ريبل (XRP) ارتفعت بنسبة 1.25% لتسجل 2.1109 دولارًا، على الرغم من تراجعها الأسبوعي بنسبة 1.85%، بقيمة سوقية بلغت 121.92 مليار دولار.

سولانا (SOL) أظهرت أداءً قويًا بصعود بلغ 1.52% يوميًا و7.19% أسبوعيًا، لتسجل 142.526 دولارًا.

بينانس كوين (BNB) ارتفعت بنسبة 0.56% إلى 596.10 دولارًا، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 83.67 مليار دولار.

كاردانو (ADA) صعدت بنسبة 1.17% إلى 0.6368 دولارًا، مع تراجع أسبوعي بنسبة 2.89%.

دوج كوين (DOGE) حققت ارتفاعًا يوميًا بنسبة 1.07% لتسجل 0.159023 دولارًا، رغم انخفاض أسبوعي نسبته 5.09%.

تشاين لينك (LINK) جاءت من بين أبرز الرابحين بارتفاع يومي 4.61% وأسبوعي 4.93% لتصل إلى 13.52 دولارًا.

تون كوين (TON) صعدت بنسبة 2.19% يوميًا و5.93% خلال أسبوع لتصل إلى 3.0287 دولارًا.

العملات الرقمية الأكثر نشاطًا اليوم:

بيتكوين واصلت تحركها ضمن نطاقات سعرية بين 83،817 دولارًا و86،707 دولارًا، مع مكاسب يومية تجاوزت 1.83%.

OM/USD كانت من بين أكبر الخاسرين بانخفاض بلغ 9.83%.

GALA/USD ارتفعت بنسبة 4.25%، وPEPE/USD حققت مكاسب بنسبة 3.74%.

عملة TRUMP/USD سجلت تراجعًا حادًا بنسبة 19.11%.

نظرة تحليلية:

يواصل السوق تقلباته وسط تذبذب واضح في حركة أسعار العملات، خاصة تلك المرتبطة بالمشاريع الجديدة أو الرموز غير المستقرة. في المقابل، تحافظ العملات ذات القيمة السوقية العالية مثل بيتكوين وإيثريوم على استقرار نسبي، ما يدل على استمرار ثقة المستثمرين الكبار في السوق.