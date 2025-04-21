أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 21 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وتعرض "البوابة نيوز" في هذا التقرير أبرز أسعار العملات مقابل الجنيه المصري:
العملات الأجنبية:
الدولار الأمريكي:
الشراء: 51.0534 جنيه
البيع: 51.1917 جنيه
اليورو الأوروبي:
الشراء: 57.9660 جنيه
البيع: 58.1281 جنيه
الجنيه الإسترليني:
الشراء: 67.5079 جنيه
البيع: 67.7163 جنيه
الدولار الكندي:
الشراء: 36.7370 جنيه
البيع: 36.8391 جنيه
الفرنك السويسري:
الشراء: 62.4659 جنيه
البيع: 62.6734 جنيه
الين الياباني (لكل 100 ين):
الشراء: 35.8018 جنيه
البيع: 35.9013 جنيه
الدولار الأسترالي:
الشراء: 32.4649 جنيه
البيع: 32.5681 جنيه
الكرونا السويدية:
الشراء: 5.2517 جنيه
البيع: 5.2677 جنيه
الكرونا النرويجية:
الشراء: 4.8421 جنيه
البيع: 4.8568 جنيه
الكرونا الدنماركية:
الشراء: 7.7621 جنيه
البيع: 7.7851 جنيه
اليوان الصيني:
الشراء: 6.9934 جنيه
البيع: 7.0139 جنيه
العملات العربية:
الريال السعودي:
الشراء: 13.6052 جنيه
البيع: 13.6427 جنيه
الدرهم الإماراتي:
الشراء: 13.8985 جنيه
البيع: 13.9384 جنيه
الدينار الكويتي:
الشراء: 166.4387 جنيه
البيع: 166.9983 جنيه
الريال القطري:
الشراء: 13.9880 جنيه
البيع: 14.0629 جنيه
الدينار البحريني:
الشراء: 135.4345 جنيه
البيع: 135.8193 جنيه
الريال العماني:
الشراء: 132.5994 جنيه
البيع: 132.9757 جنيه
الدينار الأردني:
الشراء: 71.9062 جنيه
البيع: 72.3046 جنيه
خفض الفائدة
في سياق آخر، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
وفي ضوء هذا التوجه، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر أن لجنتي الأصول والخصوم (ALCO) ستعقدان اجتماعين هذا الأسبوع لمراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار، في ضوء خفض المركزي للفائدة.