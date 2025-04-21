ابنة سليمان عيد: "الوفاة كانت مفاجئة.. ووشه كان بيضحك في الكفن"

كشفت سلمى سليمان عيد، ابنة الفنان الراحل عن اللحظات الأخيرة في حياة والدها، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON.

سلمى سليمان عيد تكشف اللحظات الأخيرة في حياة والدها

وقالت ابنة سليمان عيد: “بابا مكنش بيعاني من حاجة غير القلب، وكان بياخد أدوية منتظمة، وعاش مع المرض سنين طويلة.. لكن الوفاة حدثت فجأة".

وتابعت ابنة سليمان عيد: "كان مخلص الست البيض يوم الخميس، وصلى الفجر، ودخل الحمام، وبعد شوية وقع.. وماما اللي اكتشفت وفاته، ولما وصل أخويا كان السر الإلهي خرج".

وعن الجانب الإنساني، أوضحت ابنة سليمان عيد إن والدها كان يحب الجميع ويتعامل مع الناس بمحبة وبساطة، وكان محبوبًا من الجيل الجديد وكل الأجيال.

وقالت ابنة سليمان عيد: “بابا كان جميل.. والكل بيحبه، خصوصًا الجيل الجديد اللي حبوه بجد”.

واختتمت ابنة سليمان عيد تصريحاتها قائلة: “أصعب لحظة لما شفت أبويا في الكفن.. بس وشه كان بيضحك ياحبيبي، حب الناس في الجنازة والعزاء وجبر الخاطر اللي شفناه، ده كان عزاء كبير لقلوبنا”.

آخر أعمال سليمان عيد

يعد الفنان سليمان عيد أحد أبرز نجوم الكوميديا في الوطن العربي، واستطاع بخفة ظله رسم البسمة على وجوه المشاهدين، فقد شارك في العديد من الأعمال في مختلف القنوات الفنية سواء في المسرح والسينما والتليفزيون، وكانت آخر أعمال الفنية مشاركته في الفيلمين «فار بـ7 أرواح» و«سيكو سيكو» 2025، والمتاحين حاليًا بقاعات دور العرض.

"فار بـ7 أرواح" تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول سبع قصص مختلفة وشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، مما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها.

أما «سيكو سيكو» فقدم خلاله الفنان سليمان عيد دور المستشار سليمان عبدالحي المحامي، وذلك في إطار كوميدي، حيث تدور أحداث العمل حول «سليم» وابن عمه يحيى الذين يحصلان على ميراث عمهما المتوفي، ثم يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة، فيحاولون التصرف فيها وبيعها من خلال ابتكار لعبة إلكترونية وبمساعدة مجموعة من الأشخاص، لكن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب بعد ظهور زعيم عصابة خطير يدّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.