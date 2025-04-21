حمدي الميرغني ناعيًا سليمان عيد: "كنت سهل في كل حاجة إلا في فراقك"

نعى الفنان حمدي الميرغني، خاله الفنان سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية 18 أبريل، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة في منزله ونقل على أثرها إلى المستشفى.

حمدي الميرغني يودع خاله سليمان عيد بكلمات مؤثرة

وقال حمدي الميرغني في رسالته عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "كنت أب مثالي، زوج مثالي، أخ مثالي، صاحب مثالي، وفنان مثالي.. كنت بتسعى ليا في بداياتي أكتر مما كنت أنا بسعى لنفسي".

وتابع حمدي الميرغني: “كنت دايمًا تعرفني على المخرجين والمنتجين والنجوم، وتقدملي نصايح لأخر لحظة ما بينا، مفيش حد عرف إني قريبك، إلا لما حبني من قبلي، من حبهم ليك”.

وأختتم حمدي الميرغني منشوره قائلًا: “كل الناس كانت بتشكر في اخلاقك وطيبتك اللي ملهاش حدود.. مفيش حد زعل منك، لحظة واحدة، هفضل فخور طول عمري إني قريبك.. كنت سهل في كل حاجة يا خال، إلا في فراقك، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته”.

آخر ظهور للفنان سليمان عيد

وكان آخر ظهور للفنان سليمان عيد من خلال موقع التواصل الاجتماعي الرسمي له "فيس بوك"، حيث شارك جمهوره بصورة محولة إلى كرتون باستخدام الذكاء الاصطناعي لأبطال مسلسل "عفاريت السيالة"، الذي عرض في عام 2004.

والذي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية، حول "رزقة" التي تقوم بتبني وتربية ابن شقيقتها "مغاوري" بعد وفاة والدته بعد ولادته، ليكبر ويعيش مع خالته في حارة السيالة بالإسكندرية حيث يعانون من الفقر والظروف الصعبة، لتنقلب الأحداث عندما يظهر فجأة رجل أعمال ثري يدعي أن مغاوري ابنه، وتتصاعد الأحداث.

شارك في بطولة مسلسل "عفاريت السيالة" كل من، عبلة كامل، أحمد الفيشاوي، صفية العمري، حسن حسني، خيرية أحمد، أسامة عباس، نشوى مصطفى، أحمد سلامة، أشرف زكي، سليمان عيد، وآخرون، العمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

وفاة سليمان عيد

توفى الفنان سليمان عيد، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة، عن عمر يناهز 64 عامًا، وكتب نجله عبد الرحمن سليمان عيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبويا في ذمة الله”.