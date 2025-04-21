تفاصيل واقعة وفاة الكلب هاسكي بطنطا.. ورد الطب البيطري

أكد مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية أنه لا صحة لما يُشاع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار مديرية الطب البيطري بالغربية قرارًا بإنهاء حياة كلب "هاسكي" بحقنة بعد عقر عدد من الأطفال في قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا.

الطب البيطري يرد..

ومن جانبه أكد الدكتور حمدي حجاج مدير الطب البيطري بطنطا في تصريحات صحفية أنه تم تلقي استغاثة من أهالي قرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا مفادها تعرض عدة أطفال صغار من أبناء القرية المشار إليها إلى العقر من قبل كلب ضال حال سيرهم في شوارع القرية.

وأضاف مدير الطب البيطري بطنطا أنه تم تشكيل فريق من أطباء الطب البيطري بالإدارة والتوجه إلى القرية محل البلاغ والبحث عن الكلب وعمل ندوات تثقيفية وتوعوية للأهالي بعدم مهاجمة الكلاب والحيوانات.

مضيفًا أنه في ثاني أيام البحث عن الكلب الضال بالقرية محل البلاغ تمكن الأهالي من العثور عليه والتعدي عليه بالضرب وربطه في عامود ولفظ أنفاسه.

مشيرًا إلى أن الأهالي هم من طلبوا إعطائه حقنة مسكنة نتيجة الضرر الذي لحق بالكلب من قبلهم لكنه توفي.

بداية الواقعة..

تعود أحداث الواقعة عندما تعرض 3 أطفال صغار إلى العقر من كلب مسعور «هاسكي» حال تجوله في شوارع قرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية ما أسفر عن إصابتهم بجروح خطيرة في منطقتي البطن والذراعين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج واخذ الأمصال واللقاحات اللازمة.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يظهر فيه كلب مسعور في حالة أعياء شديد ومكبل بالحبال في أحد أعمدة الإنارة داخل شوارع قرية محلة مرحوم حتي لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة إعطائه حقنة هواء من قبل أحد الأطباء البيطريين.