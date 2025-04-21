الدكتورة هناء شويخ تحصد جائزة التفوق العلمي بجامعة الفيوم في عيد العلم

كرّمت جامعة الفيوم الدكتورة هناء شويخ، أستاذ علم النفس الإكلينيكي بكلية الآداب، بمنحها جائزة الجامعة للتفوق في البحث العلمي عن القطاعات الأدبية، وذلك خلال احتفالية عيد العلم السابع عشر التي نظمتها الجامعة لتكريم أكثر من 1200 عالم ومتميز.

جاء هذا التكريم تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وعدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية.

وشهدت الاحتفالية مشاركة الدكتور جلال السعيد، وزير النقل الأسبق، والدكتور سعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق، بالإضافة إلى نواب رئيس الجامعة، وأعضاء مجلس الجامعة، وعدد من الشخصيات العامة والمكرمين، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

تتمتع الدكتورة هناء شويخ، أستاذ علم النفس الإكلينيكي بكلية الآداب – جامعة الفيوم، بمسيرة أكاديمية ومهنية حافلة بالإنجازات العلمية والإدارية، حيث حصلت على ليسانس الآداب في علم النفس من جامعة القاهرة عام 1998 بتقدير جيد جداً، ثم حصلت على دبلوم علم النفس الإكلينيكي عام 1999، وأتبعتها بدرجة الماجستير في نفس التخصص من جامعة القاهرة عام 2001 بتقدير ممتاز. وفي عام 2004، حصلت على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب – جامعة القاهرة.

وتدرجت في المناصب العلمية، حيث تمت ترقيتها إلى درجة أستاذ مساعد في عام 2013، ثم أستاذ في علم النفس الإكلينيكي عام 2017.

وتولت الدكتورة هناء شويخ عدة مناصب قيادية، أبرزها عملها قائمًا بأعمال رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب – جامعة الفيوم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى فبراير 2020، ثم رئيسًا للقسم من فبراير 2020 حتى فبراير 2023. كما شغلت منصب وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب – جامعة الفيوم لفترة قصيرة في أغسطس 2021، وتولت مؤخرًا منصب وكيل كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية لشؤون الطلاب بجامعة بدر بالقاهرة خلال عام 2024.

وعلى صعيد الجوائز العلمية، نالت د. شويخ جائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الاجتماعية والإنسانية لعام 2012 من جامعة جنوب الوادي، كما حصلت على جائزة أفضل عمل مترجم في عام 2013 من نفس الجامعة. وفي عام 2013 أيضًا، فازت بجائزة الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة العلمية التاسعة في البحرين، عن بحثها حول "المخدرات وتأثيراتها على المجتمع والأسرة"، والتي قدمتها لمركز معلومات المرأة والطفل.