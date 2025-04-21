كيفية استخراج جواز سفر لأول مرة بالتفصيل للمواطن المصري

يُعد الحصول على جواز سفر الخطوة الأولى نحو تحقيق أحلام السفر واستكشاف العالم، إذا كنت تستعد لاستخراج جواز سفر مصري لأول مرة، فإن هذا التقرير يقدم لك دليلًا شاملًا خطوة بخطوة لتسهيل هذه العملية وتجنب أي عقبات أو تأخير، مع تحديثات الإجراءات لعام 2025، إليك كل ما تحتاج معرفته:

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

قبل البدء في الإجراءات، من المهم معرفة أن هناك أنواعًا مختلفة من جوازات السفر، ولكن بالنسبة لمعظم المواطنين الراغبين في السفر للسياحة أو العمل، فإن جواز السفر العادي هو المطلوب.

ولتقديم طلبك، ستحتاج إلى تجهيز الأوراق الرسمية المطلوبة بعناية لضمان سير العملية بسلاسة، وتشمل هذه الأوراق:

أصل بطاقة الرقم القومي سارية المفعول: يجب أن تكون البطاقة حديثة ولم تنتهِ صلاحيتها.

صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء: يتطلب الأمر عددًا من الصور (في الغالب 4 صور) بمقاس 4x6 سم وبخلفية بيضاء واضحة، ويجب أن تكون الصورة المقدمة قريبة بشكل كبير للشخص في التوقيت الذي يستخرج فيه جواز السفر، على سبيل المثال: ( لا يصلح أن يقدم الشخص صوره له وهو حليق الذقن، بينما هو في الوقت الذي يستكمل أوراقه مع الموظف له ذقن بارز) أي لابد أن تتطابق الصورة المقدمة مع صورة الشخص في نفس يوم التقديم على جواز السفر.

أصل شهادة الميلاد المميكنة لمن هم دون 16 عامًا: وفي هذه الحالة، يلزم حضور ولي الأمر أو من ينوب عنه.

مستند إثبات الحالة الاجتماعية (إذا لم تكن مثبتة في بطاقة الرقم القومي): مثل قسيمة الزواج أو الطلاق.

المؤهل الدراسي: في حال عدم وجود المؤهل مثبتًا على البطاقة الشخصية.

مستندات التجنيد للذكور: تشمل شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء أو التأجيل أو ما يثبت الموقف من التجنيد.

إجراءات استخراج جواز سفر:

يمكن تقديم طلب استخراج جواز السفر لأول مرة وفقًا للإجراءات التالية:

مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية: التوجه إلى قسم الجوازات والهجرة المختص بمنطقتك، والذي يتبع محل إقامتك.

سحب نموذج 29 جوازات، ثم قم بملء البيانات المطلوبة في هذا النموذج بخط يدك.

بعد ملء النموذج، قدم المستندات المطلوبة إلى الموظف المختص ليقوم بمراجعتها وتحديد الرسوم اللازمة.

أخذ البصمات والصورة: سيتم أخذ بصماتك وصورة شخصية لك في مكان التقديم كجزء من إجراءات استخراج الجواز.

دفع الرسوم المقررة بعد تحديد نوع الجواز ( مستعجل في نفس اليوم- مستعجل بعد ٤٨ ساعة - عادي )

استلام الإيصال بالمستندات التي قدمتها، ويجب الاحتفاظ به حتى استلام جواز السفر الجديد.

لقراءة المزيد من التفاصيل والأسئلة المتكررة حول إجراءات السفر والأمور المتعلقة بجواز السفر قم بزيارة موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة من هنا https://enationality.moi.gov.eg/ أو من خلال الاتصال على رقم 0227956301- يمكنك أيضًا الدخول إلى موقع وزارة الخارجية والهجرة من هنا https://www.mfa.gov.eg/ar/ConsularServicesAndTransactions/Details/73ولكي تصل إلى مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة ( إذا لزم الأمر) توجه إلى الموقع الجغرافي من هنا https://www.google.com/maps/place/General+Administration+of+Passports،+Immigration+and+Nationality،+12+Al+Abbaseya+Al+Mekanekeya،+As+Sarayat،+El+Weili،+Cairo+Governorate+11517/@30.0664988،31.2858398،15z/data=!4m6!3m5!1s0x145840c8b94dc0eb:0xf9cd524c695bda9a!8m2!3d30.0664988!4d31.2858398!16s%2Fg%2F1td3bqg4?hl=en-eg&utm_campaign=ml-sul

تكلفة استخراج جواز سفر العادي والمستعجل ومدة الاستلام:

يختلف سعر استخراج جواز السفر ومدة استلامه وفق نوع الخدمة المقدمة كالتالي: