محافظ الشرقية يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

استقبل الأنبا تيموثاؤس، أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، صباح الأحد، المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والوفد المرافق له، وذلك بمقر المطرانية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.





روح المحبة والتآخي تسود اللقاء



أعرب الأنبا تيموثاؤس خلال اللقاء عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن الأعياد تمثل فرصة عظيمة لتعزيز روح التآخي والتلاقي بين أطياف المجتمع، مشددًا على أهمية التعاون بين فئات المجتمع للنهوض بالدولة، متمنيًا التوفيق لقيادات الدولة في أداء مهامهم الوطنية.





محافظ الشرقية: المرحلة تتطلب التكاتف

من جانبه، أكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية لتخطي التحديات ومواجهة الأزمات، معربًا عن خالص أمنياته للشعب المصري بدوام الخير والنماء والاستقرار.





وفد رفيع يرافق المحافظ في الزيارة

رافق المحافظ خلال زيارته كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ والدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق واللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام المحافظة والاستاذ محمد نعمة كُجَك، السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب رياض الرماح، المستشار العسكري للمحافظ



اختتام اللقاء في أجواء من الود والتقدير



اختُتم اللقاء وسط أجواء من الود والتقدير المتبادل، حيث عبّر الجانبان عن اعتزازهما بروح المحبة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، مؤكدين على استمرار التواصل والتعاون لخدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.