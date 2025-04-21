استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين بالضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني، مساء الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مستعمرة "حومش"، المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، جنوب جنين، في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت باستشهاد الشاب سليمان فواز مناصرة (24 عاما)، من سكان بلدة قباطية، عقب إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي عليه عند مدخل مستعمرة "حومش"، وأنه "تم احتجاز جثمانه".

كانت مصادر محلية فلسطينية قد أفادت بسماع إطلاق كثيف للرصاص الحي، عند مدخل المستعمرة، المقامة على أراضي بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين، فيما تحدث شهود عيان عن وجود جثمان على الأرض، وتجمع لقوات الاحتلال حوله.

جيش الاحتلال يغلق الطريق بين مدينتي جنين ونابلس

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، ومدخل بلدة بزاريا، بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار في المنطقة.

وباستشهاد الشاب سليمان فواز مناصرة، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين إلى 39 شهيدا.

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح

وفي السياق، استشهد مواطن فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة غزة.

وأفادت "وفا" باستشهاد المواطن أسامة نوفل راضي، برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية، في محيط ساحة الشوا في حي التفاح، شرق مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51 ألفا و201 مواطن فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116 ألفا و869 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.