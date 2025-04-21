كنيسة أم النور في عنكاوا تستقبل "النور المقدس" وسط أجواء روحانية مميزة

شهدت كنيسة أم النور للسريان الأرثوذكس في بلدة عنكاوا، يوم الأحد 20 أبريل 2025، مراسم استقبال “النور المقدس”، وسط أجواء روحانية مميزة، وحضور حاشد من المؤمنين.

الطواف بالنور المقدس وإشعال الشموع

استُقبل النور المقدس القادم من كنيسة القيامة في القدس باحتفال تقليدي شارك فيه رجال الدين وجموع من المصلين، حيث طافوا به أرجاء الكنيسة وأشعلوا الشموع به، في طقس يرمز إلى قيامة السيد المسيح وانتصار النور على الظلمة.

مشاركة واسعة من أبناء الطائفة

وحضر المناسبة عدد كبير من أبناء الطائفة السريانية الأرثوذكسية، إلى جانب ممثلين عن الكنائس الأخرى وشخصيات دينية واجتماعية. وشهدت الكنيسة أجواء مفعمة بالإيمان والترقب، حيث اصطف المؤمنون للحصول على شعلة النور وتباركهم بها.

رمزية النور في الإيمان المسيحي

ويُعد النور المقدس رمزًا مهمًا في الإيمان المسيحي، إذ يُعتقد أنه يظهر بطريقة إعجازية من قبر المسيح في كنيسة القيامة سنويًا يوم سبت النور، ويُنقل إلى مختلف الكنائس في العالم، ليُستقبل باحتفالات مهيبة.