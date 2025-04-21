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الإثنين 21 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أخبار الكويت.. وقف التبرعات الخيرية بعد رصد مواقع احتيالية

الكويت
الكويت
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قررت السلطات الكويتية، اليوم، وقف التبرعات الخيرية على مستوى البلاد، بشكل مؤقت، بعد رصد عدة روابط إلكترونية لمواقع غير رسمية تجمع تبرعات دون ترخيص.

مخالفة للقوانين

وقال بيان صادر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية أمثال الحويلة، أن ما حدث من تداول روابط لجمع تبرعات يمثل مخالفة صريحة لقوانين الدولة المنظمة لجمع الأموال للأغراض العامة.

وأضاف بيان الوزارة أن إيقاف التبرعات المؤقت من شأنه إعادة تنظيم آليات جمع التبرعات، لتوحيد الإجراءات والرقابة على الجهات العاملة.

حظر الإعلان في الكويت

وأصدرت وزارة "الشؤون الاجتماعية" تعميمًا للجهات المعنية، يحظّر الإعلان في مختلف وسائل التواصل واللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية والأماكن العامة والشوارع والجمعيات التعاونية.

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