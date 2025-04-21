إعدام نصف طن أغذية فاسدة في حملات على المنشآت الغذائية بالمنوفية

شنت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

قاد الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية والقائم بأعمال مديرها، حملة تفتيشية بشبين الكوم، رافقه خلالها الدكتور محمد العسكري مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور خالد الحاج من إدارة مراقبة الأغذية، حيث تم المرور على منشأتين غذائيتين، وضبط 90 كيلوجرامًا من الرنجة غير الصالحة، وتحرير محضرين طبقًا لقانون 96، وسحب عينة غذائية، مع إصدار قرارات غلق إداري للمنشأتين.

تشديد الرقابة خلال احتفالات شم النسيم وسحب 106 عينة لتحليلها

وفي السياق نفسه، نفذت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية حملات شاملة على 244 منشأة غذائية بمراكز المحافظة، أسفرت عن سحب 106 عينات لتحليلها، وإعدام 479 كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة، بالإضافة إلى 24 لترًا من السوائل الفاسدة، وضبط 57.7 كيلوجرامًا من أغذية غير صالحة للاستهلاك.

كما تم تحرير 231 محضرًا متنوعًا، بينها 115 محضرًا وفقًا لقانون 96، و143 محضرًا طبقًا لقانون 97، و13 محضرًا أخرى، إلى جانب إصدار 95 قرار غلق إداري، منها 13 منشأة تم غلقها اليوم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل مديرية الصحة جهودها لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الأغذية المعروضة خلال موسم الأعياد.