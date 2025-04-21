صحة المنوفية تواصل تنفيذ مبادرة الاكتشاف المبكر لأمراض العيون بمستشفى منوف

تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة تحسين جودة الرعاية الصحية بالمحافظة.

زيارات ميدانية لمتابعة جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات وتفعيل المبادرات الرئاسية

وفي هذا الإطار، وبمتابعة من الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير مديرية الصحة، وضمن خطة الإدارة العامة للطب العلاجي بقيادة الدكتور محمد سلامة، قام الدكتور أنور محفوظ، مدير الخدمات العلاجية، بزيارة ميدانية لكل من مستشفى صدر منوف ومستشفى رمد منوف، يرافقه محمد يوسف، مدير المتابعة الإدارية، ووفاء الشاذلي، مدير إدارة التمريض.

وكان في استقبالهم خلال الجولة كل من الدكتور خالد سعد العجمي، مدير مستشفى صدر منوف، والدكتور علاء الدين أحمد شحاتة، مدير مستشفى رمد منوف، ومسؤولي العلاقات العامة عزة عبد المرضى، وعلي نصار.

وخلال الزيارة، تم تفقد وحدة العناية المركزة الجديدة الجاري تجهيزها بمستشفى صدر منوف، للتأكد من مدى جاهزيتها لتقديم خدمات طبية متميزة.

كما تابع الوفد سير العمل في فعاليات مبادرة الاكتشاف المبكر لأمراض العيون (الاعتلال الشبكي – المياه البيضاء – الجلوكوما)، التي تستمر فعالياتها بمستشفى رمد منوف، وذلك ضمن جهود المديرية لدعم صحة المواطنين والوقاية من أمراض العيون، بالتزامن مع استمرار تنفيذ المبادرات الصحية القومية.