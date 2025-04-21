الأنبا فيلوباتير يتلقى التهاني بعيد القيامة المجيد في بيت مارمينا بأبوقرقاص

استقبل الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص، صباح أمس الأحد، التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في بيت الشهيد العظيم مارمينا للمؤتمرات والخلوات الروحية.

مشاركة واسعة من أبناء الإيبارشية

توافد عدد من الآباء الكهنة وأبناء إيبارشية أبوقرقاص لتقديم التهاني للمطران، في أجواء تسودها المحبة والفرح بهذه المناسبة المجيدة.

حضور رسمي ومجتمعي متنوع

كما شهد اللقاء حضور عدد من السادة المسؤولين من الجهات الحكومية، إلى جانب وفود من ممثلي الأحزاب والنواب والنقابات، ومؤسسة حياة كريمة، بالإضافة إلى شخصيات عامة من مركز أبوقرقاص.