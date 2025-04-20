ميار شريف تقتنص لقب بطولة فيلا دي مدريد المفتوحة للتنس

توجت نجمة التنس المصرية ميار شريف بلقب بطولة فيلا دي مدريد المفتوحة، اليوم الأحد، وذلك بعد تحقيق فوز مستحق على اللاعبة المكسيكية ريناتا زارزوا في المباراة النهائية.

وحسمت ميار شريف اللقب لصالحها بمجموعتين دون رد، حيث استطاعت البطلة المصرية أن تحسم المواجهة بواقع 6-4 و6-3 في شوطي المباراة، لتعلن عن تتويجها بطلة للنسخة العاشرة من بطولة فيلا دي مدريد المفتوحة.

تتويج ميار شريف ببطولة فيلا دي مدريد المفتوحة

ويعد هذا اللقب إضافة قيمة لمسيرة ميار شريف الاحترافية المليئة بالإنجازات، حيث سبق لها التتويج بلقب بطولة «بيونس آيرس» في الأرجنتين في ديسمبر الماضي.

كما تزين خزائن ألقاب ميار شريف ببطولات فالنسيا المفتوحة وكولينا في تشيلي وماركاسكا في كرواتيا، مؤكدة بذلك على علو كعبها في عالم كرة المضرب النسائية.

تصريحات ميار شريف بعد تتويجها بالبطولة

وعقب تحقيق هذا الانتصار اللافت، عبرت ميار شريف عن سعادتها الغامرة في تصريحات خصت بها الموقع الرسمي للبطولة، قائلة: «كان شعورًا رائعًا حقًا. لم تكن المباراة سهلة على الإطلاق بسبب الظروف الجوية التي تمثلت في الرياح القوية والبرودة، ولكنني تمكنت من التأقلم بشكل جيد مع هذه التحديات خلال اللقاء النهائي. أشعر بأن أدائي قد تحسن تدريجيًا على مدار المباراة».

وأضافت ميار شريف مؤكدة على أهمية هذا الفوز في مشوارها القادم: «هذه البطولة تمنحني دفعة قوية وثقة كبيرة قبل المشاركة في بطولة رابطة محترفات التنس ذات الألف نقطة في مدريد. أعتبر هذا اللقب بمثابة استعداد قوي للجولة الأولى هناك، والتي أتوقع أن تكون بمثابة معركة شرسة بكل المقاييس».