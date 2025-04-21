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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"حماة وطن"  يهنئ أساقفة المنيا بعيد القيامة

حماة وطن  يهنئ أساقفة
حماة وطن  يهنئ أساقفة المنيا بعيد القيامة
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زار  وفد حزب حماة وطن المنيا  عددا من الكنائس لتقديم التهنئة  للأساقفة بمناسبة عيد القيامة  شملت  الجولة مطرانية الأقباط الأرثوذكس، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية الثانية بمدينة المنيا. 

ضم وفد  حماة وطن اللواء هشام بشر امين الحزب والعميد مصطفي الطحاوي أمين التنظيم  والدكتور احمد فاروق أمين مساعد الحزب والدكتور بيتر سمير أمين التواصل الجماهيري 

وأكد اللواء هشام بشر  أمين حزب حماة وطن على  الروابط  التي تجمع المسلمين والمسيحيين والتي تُميز الشعب المصري مُعربًا عن سعادته بالتواجد في هذه المناسبة 

من جانبه قال  الدكتور بيتر سمير أمين التواصل الجماهيري أتمني من الله أن يحفظ مصر وأن يُوفق الله القيادة السياسية، لتحقيق النهضة الشاملة لمصر، والحفاظ على سلامة أراضيها.

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