حدائق ومنتجعات مطروح والساحل الشمالي وواحة سيوة تستقبل زوارها في شم النسيم

تُعد مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي درة المناطق السياحية والترفيهية على ساحل البحر المتوسط، حيث المياه الفيروزية الساحرة، والشواطئ الرملية ذات الطبيعة الخلابة، ومما تتمتع به من مقومات سياحية عالمية، وتجذب الآلاف من الزوار خلال أعياد الربيع وشم النسيم.

كما شهدت مدينة العلمين الجديدة بشواطئها الساحرة ومعالمها السياحية، تجهيزات مكثفة واستعدادات كبيرة لاستقبال الزوار والسائحين العرب والأجانب؛ لقضاء عطلة شم النسيم وأعياد الربيع، حيث تشهد إقبالا كبيرًا من الزائرين، بالتزامن مع حالة استقرار في الأحوال الجوية والشمس الساطعة التي تشهدها المحافظة مع نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو.

محافظ مطروح: تنظيم يومًا ترفيهيًا بمتنزه كليوباترا الترفيهي

وأوضح محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، إنه سيتم تنظيم يومًا ترفيهيًا يشمل العديد من الفقرات الغنائية والتفاعلية مع كافة الأعمار والفقرات الفنية والألعاب الرياضية، تحت إشراف الإدارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام المحافظة، وذلك بمنتزه كليوباترا الترفيهي بوسط مدينة مرسى مطروح، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد كل عام في شم النسيم توافد أعداد كبيرة من الأسر المصرية لقضاء العطلة على شواطئ مرسى مطروح والعلمين والساحل الشمالي الساحرة، والاستمتاع بطقسها الربيعي المعتدل، وطبيعتها الخلابة الساحرة والتي تتمتع بمقومات سياحية واستثمارية هائلة.

القرى والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالي الغربي وجهة سياحية عالمية

شهدت الفنادق والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالي الغربي، ومدينة العلمين الجديدة بفنادقها وأبراجها الشامخة استعدادات مكثفة لاستقبال السياحة الداخلية الوافدة من كافة المحافظات المصرية، كما تستقبل الواحة الخضراء واحة الغروب والأساطير (واحة سيوة) بمزاراتها ومعالمها التاريخية والأثرية والسياحية الضيوف من داخل وخارج المحافظة؛ احتفالًا بشم النسيم وعيد الربيع، حيث يستمتعون بعيون المياه الكبريتية والمعدنية، وبحيرات الملح الرائعة، ورحلات السفاري والتزحلق على الرمال في منطقة الكثبان الرملية.

صحة مطروح رفع حالة الطوارئ بالتزامن مع احتفالات شم النسيم

أكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى بجميع مستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بالتزامن واحتفالات شم النسيم، مع ازدياد الحركة على الطرق السريعة، مشيرًا إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض ومضاعفة أعداد الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالأقسام الحرجة خلال فترات الذروة طوال فترة إجازة شم النسيم.

وشدد وكيل الوزارة على المراقبة الصارمة للانضباط بالعيادات الخارجية ومواعيد التشغيل، وعدم التكدس ومراعاة تشغيل العيادات المسائية مما لا يقل عن عدد 5 عيادات مختلفة يوميًا، والتأكد من توافر مخزون كافي من المستلزمات والأدوية وسهولة الإتاحة ومراعاة أن يكون مخزن الكوارث جاهز للاستخدام حال الاحتياج طبقًا للسياسات.

ووجه وكيل الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على جميع منافذ تداول الغذاء ومحال تصنيع وبيع الأسماك المملحة والفسيخ بالأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تزامنًا مع أعياد شم النسيم، للاطمئنان علي سلامة الأغذية ومتابعة طرق حفظها بطريقة آمنه للمستهلك والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وجودتها حفاظًا على صحة المواطنين.

محافظ مطروح يهنئ المواطنين بأعياد الربيع

وجه محافظ مطروح التهنئة بمناسبة أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد للأخوة الأقباط بمصر عامة ومطروح خاصة موجها لكافة الجهات بالاستعدادات التامة من تكثيف جهود النظافة بمراكز المدن، مع متابعة الإنارة بالشوارع، والرقابة على الأسواق والاستعدادات بالمستشفيات وتواجد الأطقم الطبية والعلاجية وتوافر الأدوية والأمصال اللازمة، مع المتابعة بين مراكز المدن والجهات الخدمية وغرفة عمليات المحافظة لتلقي أي شكاوى من المواطنين والرد عليها أول بأول.