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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سانت إيتيان يفوز على ليون في الدوري الفرنسي

سانت إيتيان
سانت إيتيان
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حقق فريق سانت إيتيان فوزًا مهمًا على ضيفه أولمبيك ليون في مباراة مثيرة ضمن الجولة 30 من الدوري الفرنسي، حيث انتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض 2-1.

سانت إيتيان يتقدم 

تقدم سانت إيتيان في الدقيقة 10 عن طريق لوكاس ستاسين الذي سجل الهدف الأول من تمريرة رائعة من زميله ليو بيتروت.

 وفي الشوط الثاني، تمكن أولمبيك ليون من إدراك التعادل في الدقيقة 67 بواسطة تانر تيسمان، بعد تمريرة حاسمة من جيورجيس ميكاوتادزي.

لكن إيتيان عاد للسيطرة مجددًا، حيث سجل لوكاس ستاسين هدفه الثاني في الدقيقة 76، ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا ويحصد ثلاث نقاط مهمة في سباق الدوري الفرنسي.

تمسك بالفوز 

بالرغم من المحاولات العديدة من فريق ليون في الدقائق الأخيرة، إلا أن سانت إيتيان تمسك بالتقدم وحقق الفوز في النهاية، ليزيد من حظوظه في تحسين وضعه في ترتيب البطولة.

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