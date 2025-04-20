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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

خفض أسعار الدواجن والبيض بمناسبة أعياد الربيع

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
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قرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض أسعار بعض السلع الأساسية بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

تشمل التخفيضات سعر كيلو الدواجن المجمدة، الذي تم تخفيضه من 135 جنيها إلى 125 جنيها.

كما تم تخفيض سعر طبق البيض 30 بيضة من 150 جنيها إلى 125 جنيها.

حيث يتم طرح هذه الكميات المخفضة في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية.

استراتيجية الوزارة

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال هذه الخطوة إلى ضبط الأسواق وضمان توفر السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

خاصة في فترات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تشهد زيادة في نسبة الاستهلاك.

تأمين احتياجات المواطنين

أكدت وزارة التموين على استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها.

يأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار عادلة، مع المحافظة على جودة وتنوع المنتجات.

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