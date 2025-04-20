بعد ضبطها بـ 200 كيلو حشيش.. من هي المنتجة سارة خليفة؟

تصدر أسم المنتجة سارة خليفة، مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ضبطها ضمن أفراد تشكيل عصابي، لتنصيع الحشيش الصناعي، وبحوزتهم 200 كيلو حشيش، وكمية من المشغولات الذهبية والمبالغ المالية، داخل شقتين سكنيتين بمحافظة القاهرة، استخدمهما المتهمين لخط وتهيئة المواد المخدرة تمهيدا للإتجار بها.

من هي المنتجة سارة خليفة؟

ولدت سارة خليفة بمحافظة القاهرة في مارس عام 1994، وبدأت مشوارها الإعلامي عبر قناة ART من خلال تقديم برنامج "من القاهرة"، واستمرت لمدة 3 سنوات في تقديمه.

وعقب ذلك انتقلت للعمل في قناة عراقية، واستمرت بالعمل فيها لمدة 5 سنوات، ومن ثم إلي العمل في الإنتاج الفني، وبعد ذلك ظهرت مع عدد كبير من مطربي المهرجانات وكانت تربطهم علاقة عمل.



علاقة سارة خليفة بلاعب كرة شهير



تزوجت المنتجة سارة خليفة في عام 2016 بلاعب كرة قدم شهير، واستمر زواجهما لمدة 6 أشهر ، وانفصلا عن بعضهما.



تفاصيل القبض على سارة خليفة

كشف مصدر أمني عن تفاصيل سقوط المتهمة ضمن أفراد تشكيل عصابي للإتجار وجلب وتصنيع المواد المخدرة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وإستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الإصطناعى بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة) وكذا (كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (420 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

